Unicredit: chiude in volo in Borsa, +8% dopo i conti

Seduta in gran corsa per Unicredit in Piazza Affari: il titolo ha concluso in rialzo dell'8% a 28,8 euro dopo che l'istituto guidato da Andrea Orcel ha registrato un utile 2023 di 8,6 miliardi migliore delle attese, che di fatto sarà redistribuito tutto ai soci se si considera anche il buyback. Mercato assai positivo anche sulla prospettiva di altri 10 miliardi in arrivo per remunerare gli azionisti quest'anno.