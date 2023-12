Ungheria respinge con fermezza l'accordo Ue sui migranti

Il Governo dell'Ungheria "respinge con forza" l'accordo raggiunto nell'Unione Europea in merito ai migranti e al diritto d'asilo. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri, Peter Szijjarto, contestando il contributo obbligatorio per tutti gli Stati al meccanismo di solidarietà. "Rifiutiamo con forza questo patto sui migranti. Non permetteremo l'ingresso di nessuno contro la nostra volontà", ha aggiunto il Ministro ungherese.