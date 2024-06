Ue, 'sui dazi auto cinesi nessun rinvio, si decide a luglio'

La scadenza del 5 giugno per decidere se imporre dazi anti-sussidi alle auto elettriche cinesi per Bruxelles era una tabella di marcia "solo indicativa". Lo ha precisato un portavoce della Commissione europea, rispondendo durante il briefing con la stampa a una domanda sulle indiscrezioni secondo cui la Commissione europea avrebbe deciso di posporre la decisione - inizialmente prevista per oggi - a dopo le elezioni del 6-9 giugno. Il portavoce ha ricordato che l'indagine si concluderà entro un massimo di 13 mesi dall'avvio, ma la Commissione può decidere di imporre dazi provvisori già entro 9 mesi dall'apertura: l'indagine è stata avviata il 4 ottobre 2023, dunque la scadenza effettiva dei 9 mesi si avrà il prossimo 4 luglio.