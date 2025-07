Ue propone taglio 90% emissioni al 2040 con flessibilità

La Commissione europea propone di ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990 come tappa intermedia per la neutralità climatica entro metà secolo. Lo prevede il target climatico al 2040 adottato dall'Esecutivo europeo che, come anticipato, offre ai governi una serie di opzioni di flessibilità per il raggiungimento dell'obiettivo. Tra queste, il ricorso a partire dal 2036 a crediti di compensazione internazionale del carbonio nel computo delle emissioni: l'Ue potrà acquistare 'crediti' da azioni green svolte all'estero fino a una quota massima del 3% delle emissioni nette dell'Ue nel 1990.

"I cittadini europei, che avvertono sempre più gli effetti dei cambiamenti climatici, si aspettano che l'Europa agisca. L'industria e gli investitori guardano a noi per definire una rotta prevedibile. Oggi dimostriamo di essere fermamente determinati a rispettare il nostro impegno di decarbonizzare l'economia europea entro il 2050", ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a commento della proposta sul target climatico intermedio al 2040 adottato oggi. "L'obiettivo è chiaro, il percorso è pragmatico e realistico", ha aggiunto.