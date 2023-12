Ue, Italia ha notificato la norma sulla carne coltivata

"Abbiamo ricevuto stamattina la notifica della legislazione italiana" sulla carne coltivata. Lo ha dichiarato una portavoce della Commissione europea. "La notifica sarà esaminata nel merito e nella sostanza a prescindere dalla procedura legislativa. Riguardo i tempi, l'obbligo è di notificare le bozze, da quel che sappiamo questa legislazione non è ancora applicata in Italia". "In generale - ha proseguito - se una legge con obbligo di notifica non segue questo obbligo ed entra in vigore in uno Stato, si può fare ricorso ai tribunali nazionali per dichiararla inapplicabile".