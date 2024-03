Ucraina lancia raid notturno con droni sulla Russia

Attacchi con droni sono avvenuti nella notte in otto regioni della Russia. Oltre ad una raffineria nella regione di Krasnodar (dove una persona è morta per un sospetto infarto), sono state prese di mira numerose infrastrutture. Le forze armate russe hanno intercettato e distrutto 35 velivoli senza pilota nelle regioni di Mosca, Belgorod, Kalouga, Oriol, Rostov, Iaroslavl, Kursk e Krasnodar. In alcuni casi sono stati segnalati danni alle linee elettriche e del gas.