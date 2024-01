Ucraina, Kiev, abbattuto aereo militare russo A-50

Le forze ucraine hanno attaccato ieri sera due aerei militari russi nel Mar d'Azov, abbattendo un A-50 e danneggiando un Il-22, secondo quanto riportato dai media locali, che citano fonti dell'esercito di Kiev. L'A-50 è stato abbattuto poco dopo essere entrato in servizio nella regione di Zaporizhzhia, mentre l'Il-22 è stato colpito durante il volo sopra Kherson. L'A-50 è un aereo di allarme e controllo aereo utilizzato principalmente per rilevare sistemi di difesa e coordinare gli obiettivi degli aerei da combattimento. Secondo le forze ucraine, la Russia possiede solo otto di questi velivoli. La sua distruzione è di particolare rilevanza, considerando che è un aereo di fondamentale importanza in un contesto di guerra. Il vicepresidente del comitato per la sicurezza nazionale del parlamento ucraino, Yuriy Mysiagin, ha dichiarato su Telegram che l'A-50 russo è stato distrutto, ma è ancora in attesa di conferma da parte degli ufficiali militari.