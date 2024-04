Ucraina, Biden: 'Usa invieranno armi a Kiev questa settimana'

Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti "inizieranno a inviare armi e attrezzature all'Ucraina questa settimana", dopo che il Congresso statunitense ha votato i tanto attesi aiuti per Kiev. "Firmerò questo disegno di legge e parlerò al popolo americano quando arriverà sulla mia scrivania domani" (oggi in Italia), ha detto Biden in un comunicato della Casa Bianca. Il Congresso ha risposto alla "chiamata della storia" con questa legge che mira a "rafforzare la nostra sicurezza nazionale e inviare un messaggio al mondo sul potere della leadership americana", ha aggiunto il presidente Usa.