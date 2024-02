Ucraina, 11 bambini rimpatriati dalla Russia

Undici bambini ucraini si sono riuniti alle loro famiglie dopo essere stati rimpatriati ieri sera dalla Russia, ha detto il commissario del parlamento ucraino per i diritti umani Dmytro Lubinets. "Si tratta di sei ragazze, tra cui due gemelle di due anni, e cinque ragazzi. Il bambino più piccolo restituito ha 2 anni, il più grande 16 anni", ha scritto Lubinets sul suo account X. Il rimpatrio dalla Russia è avvenuto attraverso la mediazione del Qatar e con il sostegno del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef). I bambini ucraini sono stati accolti dai loro parenti al confine con la Bielorussia. Si tratta del quarto gruppo riportato indietro con la mediazione del Qatar, ha detto Lubinets ai giornalisti presenti alle operazioni. I parenti hanno aspettato più di sei ore in un punto di passaggio utilizzato per scopi umanitari, prima di poter riabbracciare finalmente i loro bambini. "Sono felice e basta", ha detto Oleksandr, 16 anni. Sorridendo timidamente, ha riassunto i suoi sentimenti come "gioia e un po' di nervosismo, ma per il resto tutto bene". "Il mio primo pensiero è che la mia nuova vita sta effettivamente iniziando", ha aggiunto.