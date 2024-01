'Truppe russe conquistano villaggio nella regione di Kharkiv'

Le truppe russe sono entrate nel villaggio di Tabaivka e ora stanno cercando di avanzare in direzione di Pischany, nella regione orientale di Kharkiv. Lo riferisce Unian citando gli analisti di Deepstate che hanno annunciato cambiamenti sul fronte nell'area di Kupyansk: "Al mattino è arrivata la notizia che il nemico ha occupato Tabaivka e sta cercando di procedere in direzione di Pishchany. In un'atmosfera di incertezza, il panico non può essere consentito", sottolinea Deepstate.