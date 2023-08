Trump su X con foto segnaletica e scritta 'mai arrendersi'

Donald Trump è tornato su X (ex Twitter) per la prima volta dopo più di due anni, postando la sua storica foto segnaletica, scattata in una prigione di Atlanta al momento della sua consegna per una quarta incriminazione. L'ex presidente degli Stati Uniti non postava un messaggio sul suo social network preferito dal gennaio 2021, pochi giorni dopo l'attacco al Congresso degli Stati Uniti compiuto dai suoi sostenitori. Ha pubblicato una foto della sua foto segnaletica e le parole: "Interferenza elettorale. Mai arrendersi!" insieme a un collegamento al suo sito Web, che indirizza a un sito di raccolta fondi.