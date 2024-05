Donald Trump ha dichiarato che Nikki Haley sarà "nella nostra squadra in qualche modo", commentando per la prima volta l'endorsement dell'ex governatore della South Carolina. "Abbiamo molte idee simili, molte convinzioni sono le stesse. Ho apprezzato quello che ha detto, la campagna è stata molto tosta ma è una persona molto capace e sono sicuro che farà parte della nostra squadra in un modo o nell'altro".