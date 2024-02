Donald Trump ha attaccato per l'ennesima volta l'amministrazione Biden e la procura di Manhattan di "interferenza politica". "Invece di essere in giro per gli eventi elettorali sono in tribunale a difendermi da una persecuzione politica. New York e lo Stato sono corrotti", ha dichiarato il tycoon fuori dal tribunale dove si trovava per un'udienza nel caso dei pagamenti in nero alla pornostar Stormy Daniels.