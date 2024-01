Trump, 'Minaccia a democrazia USA 2024? Biden semina paura'

Donald Trump ha risposto così, in un comizio in Iowa, all'operato di Biden, definito come una serie ininterrotta di debolezza, incompetenza, corruzione e fallimento: il candidato presidenziale repubblicano Ron Desantis ha dichiarato ai cronisti in Iowa che sta prendendo in considerazione l'idea di escludere Biden dalle primarie della Florida, Stato di cui è governatore, a causa dell'immigrazione di otto milioni di migranti al confine con il Messico. Alcuni media americani hanno riferito la notizia, dopo che Trump è stato interdetto dalle primarie in Maine in base al 14° emendamento, che vieta ai funzionari statali coinvolti in insurrezioni o rivolte contro la Costituzione su cui hanno giurato di difendere di ricoprire cariche pubbliche.