Trump, Haley è alleata con i comunisti e gli estremisti

"Nikki Haley è alleata con i comunisti e gli estremisti di sinistra". Lo ha detto Donald Trump ad un comizio a Laconia, in New Hampshire, alla vigilia delle primarie nello Stato. "Le persone che supportano Nikky so pro-Cina, pro-Biden. Lei vuole alzare l'età pensionabile e tassare i lavoratori", ha attaccato il tycoon.