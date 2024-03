Trump e Biden invitano i fan di Haley a unirsi a loro

Sia Donald Trump che Joe Biden hanno corteggiato i sostenitori di Nikki Haley, dopo che l'ex ambasciatrice all'Onu ha annunciato il ritiro dalla corsa per la Casa Bianca. Il tycoon li ha invitati ad "unirsi al più grande movimento nella storia della nostra nazione" ma non ha rinunciato a criticare Haley, sostenendo che "gran parte del suo denaro proveniva dai democratici della sinistra radicale, così come molti dei suoi elettori, quasi il 50% secondo i sondaggi". "Trump ha messo in chiaro che non vuole i supporter della Haley, c'è posto per loro nella mia campagna", ha replicato Biden.