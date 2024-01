Trump, conosco Putin e Zelensky, eviterò la guerra mondiale

"Conosco Putin, conosco Zelensky. Risolverò la questione ancora prima ancora di entrare in carica". Lo ha detto Donald Trump lodando Viktor Orban come un grande leader europeo e assicurando che eviterà la terza guerra mondiale. Dopo aver detto che "Joe Biden è una minaccia per la democrazia", Trump ha aggiunto ricordando la sua presidenza "Abbiamo avuto quattro anni fantastici dal punto di vista dell'economia: non avevamo inflazione, ci siamo liberati del Nafta. Il prossimo boom economico inizierà il 5 novembre 2024". Infine il tycoon sulle sue vicende giudiziarie: "A un presidente deve essere riconosciuta l'immunità totale in modo che possa fare quello che ritiene, non lo dico per me. Mi auguro che la Corte Suprema faccia la cosa giusta".