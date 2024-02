Gli americani che si oppongono politicamente a Donald Trump sono come i nemici stranieri che gli Stati Uniti hanno affrontato durante la Seconda guerra mondiale. Lo ha detto lo stesso Trump. "Il nostro Paese allora era in guerra con il nemico. Questa volta la maggiore minaccia non arriva da fuori dal Paese, ma da persone che sono nel nostro stesso Paese. Persone pericolose e malate", ha affermato Trump.