Trump ammesso alle primarie in Stato di Washington per le elezioni USA 2024

Donald Trump è stato autorizzato a partecipare alle primarie nello Stato di Washington, come stabilito dalla giudice Mary Sue Wilson, che ha respinto la richiesta di alcuni elettori secondo cui l'ex presidente sarebbe ineleggibile in base al 14° emendamento. Tale emendamento vieta l'accesso a cariche pubbliche per i funzionari pubblici coinvolti in insurrezioni o rivolte contro la Costituzione, alla quale hanno prestato giuramento. La Corte Suprema si pronuncerà presto su questa questione, valutando un caso simile in Colorado che servirà da precedente per tutte le cause presentate in vari Stati degli Stati Uniti.