Travolto da un bus di linea a Bergamo, muore a 19 anni

Un ragazzo di 19 anni è stato investito e ucciso da un autobus di linea questa mattina a Bergamo: l'incidente alle 8,40 in piazzale Marconi, crocevia delle stazioni delle autolinee, ferroviaria e del tram. Il giovane era con il monopattino, che stava in quel momento spingendo a piedi, ed è stato travolto dal bus che - stando a quanto ricostruito - stava raggiungendo per salirci con gli amici. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, ma per il giovane - italiano di famiglia marocchina - non c'è stato nulla da fare: l'autista non lo avrebbe visto e ha trascinato per alcuni metri la vittima e il monopattino.