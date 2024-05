Due persone sono morte stamane in un incidente in montagna avvenuto sulle Alpi svizzere. Sono state travolte da una valanga sul Pigne d'Arolla, vetta che culmina a quasi 3.800 metri, tra il Cervino e il Grand Combin. In base alle prime informazioni raccolte, potrebbe trattarsi di due italiani. Un terzo alpinista è invece sopravvissuto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori svizzeri con l'elicottero della compagnia Air Glaciers.