Trattori al Colosseo, 'governo si assuma le sue responsabilità'

Due trattori sono arrivati davanti al Colosseo per la manifestazione dal titolo "Te lo do io il made in Italy" - che è anche una piattaforma online - promossa dalle organizzazioni Altragricoltura e Popolo produttivo. Alle 12 l'iniziativa proseguirà al Campidoglio dove verranno distribuiti dei volantini. I mezzi provengono dal Casertano ma sostavano al presidio di Castel di Leva. "Per la dignità dei cittadini, del lavoro e dei produttori" si legge su uno striscione che riporta anche l'hashtag #telodoioilmadeinitaly. "L'agricoltura la miglior cultura che nasce dalla natura" è scritto su un cartellone appoggiato su un trattore. Su un altro "Salviamo le bufale". "Noi oggi diciamo al governo che non chiediamo le sue dimissioni, chiediamo che governo e parlamento si assumano la responsabilità - le parole del presidente di Altragricoltura, Gianni Fabbris -. Ieri c'è stato un incontro, stiamo valutando le risposte date e nel pomeriggio diremo cosa ne pensiamo. La cosa chiara e certa è che si apre un confronto su misure urgenti ma non ci servono contentini, ci servono riforme, ridare dignità agli agricoltori, agli artigiani, ai pescatori, alle città e alle comunità".