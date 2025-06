Tragedia a Lecce: operaio edile muore cadendo da sette metri

Un operaio di una ditta di edilizia acrobatica è morto precipitando da un'altezza di sette metri mentre era impegnato in lavori di manutenzione di uno stabile in viale Leopardi a Lecce. La vittima è un 26enne di nazionalità romena, Razvan Iulian Gurau, operaio della Edac Lecce. A quanto si apprende, la corda a cui era appeso ha ceduto facendolo precipitare dal quarto piano. A nulla è valso il tentativo del suo collega 22enne che ha tentato di trattenerlo. Il giovane per la rabbia ha sferrato un pugno contro un muro rompendosi la mano. Sul posto per i rilievi la polizia e gli ispettori dello Spesal.