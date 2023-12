Tokyo, Borsa apre piatta (-0,03%)

La Borsa di Tokyo ha aperto la seduta in maniera piuttosto tranquilla, in un contesto di scambi ridotti, con la maggior parte delle borse azionarie asiatiche chiuse oggi per le festività natalizie. Il listino di riferimento Nikkei ha registrato una lieve flessione dello 0,03%, attestandosi a quota 33.242,74. Sul fronte valutario, lo yen si è mantenuto stabile rispetto al dollaro, a un livello di 142,30, e rispetto all'euro a 156,60, dopo aver raggiunto i massimi in quattro mesi.