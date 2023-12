Tokyo ai massimi da 30 anni, Asia positiva in Borsa

I mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico hanno reagito positivamente ai segnali della Fed su una politica monetaria non aggressiva, con la Banca centrale giapponese che ha mantenuto stabili i tassi e non prevede grandi interventi nel corso dell'anno prossimo. In questo clima, l'indice Nikkei 225 è salito dell'1,3%, raggiungendo i massimi da oltre 30 anni, con Hong Kong che ha registrato un aumento dello 0,5%. I listini cinesi, invece, sono stati più fiacchi (Shanghai -0,7%, Shenzhen -0,9%), mentre Seul è cresciuta dell'1,7%. Anche la Borsa di Sidney ha chiuso in rialzo, con un incremento dello 0,6%. I future sull'avvio dei mercati europei sono leggermente sopra la parità.