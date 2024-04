Tir a fuoco, l'A1 chiusa, 11 i chilometri di coda

Un camion prende fuoco, l'autostrada chiusa, viabilità alternativa in tilt. Accade a due chilometri da Arezzo. L'incidente si è verificato oggi pomeriggio poco prima delle 16 sulla A1 Milano-Napoli al km 357, tra i caselli di Arezzo e Valdarno, e nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante che in seguito all'incidente ha preso fuoco. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale ed il personale del 4° di Firenze di Autostrade per l'Italia. Attualmente all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 11 km di coda verso Roma e un km di coda verso Firenze. Difficoltà di spostamento anche sulla viabilità alternativa andata i tilt per le numerose auto uscite ad Arezzo. Non si segnalano al momento feriti.