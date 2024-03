Tim va avanti con il piano 2024-2026

Si è concluso da poco il Cda straordinario di Tim con all'ordine del giorno l'informativa dell'ad Pietro Labriola ai consiglieri dopo l'anomala discesa del titolo in Borsa nel giorno della presentazione del piano industriale 2024-2026. Secondo quanto si apprende, Labriola e gli advisor hanno illustrato quanto accaduto giovedì scorso, spiegando al board che le cause che hanno scatenato il nervosismo dei mercati non sono da attribuire al piano. La riunione è stata pertanto soltanto un'informativa e si è conclusa senza la necessità di alcuna delibera. Il piano 'Free to run' approvato dal board mercoledì all'unanimità pertanto va avanti. Ora le attese sono di una comunicazione integrativa al mercato da parte del management.