Tim chiude il 2023 con ricavi +3,1% a 16,3 miliardi

Tim chiude il 2023 con ricavi in crescita del 3,1% a 16,3 miliardi e in Italia, evidenziano i risultati preliminari approvati dal cda, tornano a crescere i ricavi da servizi. L'ebitda di gruppo cresce del 5,7% a 6,4 miliardi. "Continua il trend positivo, per il secondo anno consecutivo con risultati in linea con tutte le guidance" sottolinea una nota. In particolare nel quarto trimestre, rispetto al quarto trimestre 2022, i ricavi totali di gruppo sono in crescita dell'1,9% a 4,3 miliardi, i ricavi da servizi a 4 miliardi (+3%) con il Brasile (+8,2%) e il domestico (+1,2%), che torna a crescere dopo 22 trimestri. L'Ebitda nel quarto trimestre segna un aumento del 6,8% a 1,6 miliardi, con la Business Unit Domestic in crescita per il terzo trimestre consecutivo (+5,5%) e con Tim Brasil che conferma il proprio solido percorso (+9,5%).