Texas chiede alla Corte Suprema di vietare l'aborto per gravidanza a rischio Una donna alla 20esima settimana di gravidanza ottiene da una giudice di poter abortire, ma il procuratore generale del Lone Star state impugna la decisione. La donna ha un disordine cromosomico che mette a rischio la sua vita e la sua fertilità. I medici non possono aiutarla per le leggi statali.