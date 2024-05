Due poliziotti sono rimasti feriti nelle tensioni durante il corteo di contestazione contro gli Stati Generali della Natalità. La tensione è nata quando un gruppo di manifestanti avrebbe deviato il percorso per raggiungere via della Conciliazione, dove era in programma l'intervento di Papa Francesco. I collettivi hanno da parte loro affermato che una ragazza è stata colpita alla testa e portata via con l'ambulanza.