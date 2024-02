Tennis: Argentina Open, Darderi eliminato agli ottavi da Baez

Finisce agli ottavi di finale l'avventura di Luciano Darderi nell'Argentina Open di tennis, in corso a Buenos Aires. Il 22enne italoargentino numero 76 al mondo è stato eliminato 6-4 7-5 dal 23enne argentino n.30 del ranking Sebastian Baez. Darderi aveva eliminato Baez solo cinque giorni fa nella semifinale dell'Atp 250 di Cordoba, sempre in Argentina. L'azzurro ha poi vinto il torneo - il suo primo titolo Atp in carriera - battendo in finale l'altro argentino Facundo Bagnis e salendo di 60 posizioni nella classifica mondiale. Stasera nei quarti di Benos Aires tocca all'azzurro Andrea Vavassori, che se la vedrà contro lo spagnolo n.2 al mondo Carlos Alcaraz. Vavassori ha intanto già centrato una semifinale a Buenos Aires, nel doppio in coppia con Simone Bolelli. Nei quarti i due azzurri finalisti all'Australian Open hanno battuto ieri 6-7(6/8) 6-2 10-6 i padroni di casa Guillermo Duran e Tomas Martin Etcheverry. Domani sfideranno il colombiano Nicolas Barrientos e il brasiliano Rafael Matos.