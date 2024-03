Tennis, Alcaraz batte Sinner ed è in finale a Indian Wells

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha sconfitto in tre set Jannik Sinner nella semifinale del torneo Masters 1000 di Indian Wells, in California. L'azzurro ha vinto il primo set 6-1 per poi cedere il secondo set 6-3 e il terzo set 6-2. Con questo risultato è fallito il tentativo di Sinner di salire al numero 2 del ranking mondiale, attualmente occupato proprio da Alcaraz. Si ferma così a 19 il filotto di vittorie del tennista azzurro, che era ancora imbattuto nel 2024.