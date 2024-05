Tende all'Università di Padova a sostegno della Palestina

Tende per manifestare solidarietà alla Palestina sono state piantate stamani da studenti nel cortile del Palazzo del Bo, sede dell'ateneo di Padova. Lo scopo, affermano in una nota gli organizzatori della protesta, è quello di "ottenere il boicottaggio accademico (degli accordi con Israele, ndr) al Senato Accademico del 14 maggio". "L'Italia, già a capo della missione Aspides in Mar Rosso e base logistica militare importante per la Nato - prosegue la nota - deve annullare l'accordo di cooperazione con Israele nel campo della Ricerca e dello Sviluppo Industriale, Scientifico e Tecnologico. Al Mur chiediamo anche l'istituzione di un fondo per finanziare misure di sostegno per studenti, ricercatori e docenti palestinesi affinché possano continuare a svolgere la propria attività accademica presso enti di ricerca italiani". Le tende rimarranno a Palazzo Bo almeno fino a mercoledì 15 maggio "con l'obiettivo di continuare e allargare la mobilitazione finché le richieste degli studenti non saranno soddisfatte", conclude la nota.