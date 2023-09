Taylor Swift vince 9 MTV VMA, Maneskin premiati come Best Rock.

Taylor Swift ha dominato gli MTV Video Music Awards 2023, conquistando ben 9 statuette che le hanno permesso di consolidare il suo posto nella storia dello show. L'artista ha vinto il maggior numero di premi in una sola notte, posizionandosi al secondo posto per numero di vittorie complessive. Taylor Swift ha vinto nella categoria Album dell'anno (Midnights), Video dell'Anno (Anti-Hero), Artista dell'Anno, Canzone dell'Anno (Anti-Hero), Best Pop (Anti-Hero), Miglior regia (Anti-Hero), Miglior Fotografia (Anti-Hero), Migliori effetti visivi (Anti-Hero), Show dell'estate. Anche l'Italia può essere orgogliosa, grazie ai Måneskin che si sono confermati vincendo per il secondo anno consecutivo il premio Best Rock per il singolo The Loneliest. Tra gli altri premi assegnati, Ice Spice ha vinto come Best New Artist, Karol G e Shakira come Miglior Collaborazione, Nicki Minaj come Miglio Hip-Hop, SZA come Miglior R&B, Lana Del Rey ft. Jon Batiste come Best Alternative, Anitta come Best Latin, Stray Kids come Best K-Pop, Rema & Selena Gomez come Best Afrobeats e le Blackpink come Miglior coreografia e Gruppo dell'anno. Le repliche sottotitolate dello show andranno in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) il 13 settembre alle 22, il 15 settembre alle 23.55 e il 17 settembre alle 7.35, su MTV Music (canale Sky 132 e 704) il 13 settembre alle 22 con la replica del pre-show e alle 23.30 lo show integrale, il 14 settembre alle 12.00, il 15 settembre alle 22.00, il 16 settembre alle 19.00 e il 17 settembre alle 13 e su VH1 (Canale Sky 715) il 13 settembre alle 23. Gli MTV VMAs 2023 saranno disponibili anche in streaming su Paramount+ dal 15 settembre.