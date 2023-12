Tasso di rimpatrio in Italia e Ue nel 2022, 10% e 17%

Nel 2022 in tutta l'Unione Europea sono state prese 431.195 decisioni di rimpatrio, ma ne sono stati effettuati solo 73.580, con un tasso di successo del 17%. Per quanto riguarda l'Italia, i dati sono più bassi: su 28.185 rimpatri ordinati, solo 2.790 sono stati portati a termine, con un tasso di successo del 10% (rispetto al 9% del 2021, al 12% del 2020 e al 24% del 2019). Per quanto riguarda gli ingressi nel sistema, in tutta l'Ue nel 2022 ci sono state 884.985 richieste di protezione internazionale di prima istanza (diverse dagli arrivi in generale). In Italia sono state 77.200, in aumento rispetto al 2021.