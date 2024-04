Tangenti in Brianza, arrestato anche l'ex geometra di Berlusconi

C'è anche Francesco Calogero Magnano, noto come l'ex geometra di fiducia di Silvio Berlusconi, tra gli 8 imprenditori arrestati dalla Guardia di Finanza di Monza, con l'accusa di aver preso parte a un "sistema corruttivo" ricostruito dalla Procura, per ottenere varianti al Piano di Governo del Territorio del Comune di Usmate Velate (Monza). Magnano, già in passato coinvolto in vicende giudiziarie, è ora ai domiciliari. La GdF ha arrestato anche Antonio Colombo, funzionario dell'ufficio tecnico comunale. Sarebbe stato lui, secondo l'inchiesta, a favorire i cambi di destinazione d'uso di alcune aree nel Pgt di Usmate, in cambio di denaro. Per gli arrestati le accuse, a vario titolo, sono di concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, emissione di fatture per operazioni inesistenti e frode fiscale.