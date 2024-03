Tajani,'parole Putin sull'Italia? Propaganda era arte del Kgb..'

"La propaganda era l'arte del Kgb, la disinformatia era arte dell'Urss ed evidentemente c'è ancora qualcuno in Russia che usa questa arte per cercare di mettere altri in difficoltà. L'Italia è dalla parte dell'Ucraina ma ciò non significa che siamo in guerra con il popolo russo. Il popolo italiano è amico del popolo russo ma noi non vogliamo che l'esercito russo invada l'Ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo ai cronisti in merito alle parole rivolte da Vladimir Putin allo street artist italiano Jorit.