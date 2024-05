Tajani: 'sul superbonus anche Giorgetti se ne farà ragione'

"Anche il ministro Giorgetti se ne farà una ragione", ribatte, sul nodo del Superbonus, il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani. "Perché - dice, a margine del Forum della Piccola Industria - prima di votare in Parlamento un emendamento che non è del Governo ma è del ministero, noi vogliamo valutare se è un emendamento che rispetta le regole fondamentali della nostra civiltà giuridica. La nostra civiltà giuridica prevede che non si possono approvare norme con effetto retroattivo. Le norme possono entrare in vigore da oggi fino al futuro".