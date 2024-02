"Noi non siamo favorevoli al prolungamento del mandato ai governatori che hanno già avuto due mandati. Riteniamo giusto" che ci siano "due mandati" e "non è una questione che riguarda la Lega" ma è "per la tutela della democrazia e una garanzia di alternanza". Lo ha detto il leader di FI Antonio Tajani interpellato su un emendamento della Lega al dl elezioni.