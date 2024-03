Tajani, maggioranza coesa e sulla Russia il governo è chiaro

Commentando con Radio 24 le parole di Matteo Salvini sull'esito del voto in Russia, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato che "la posizione del governo è molto chiara, l'ha ribadita il presidente del consiglio ieri sera. La maggioranza è coesa, quella di Salvini non è una frase che mina la coesione del centrodestra, i problemi semmai sono nell'altro campo, non nel nostro". "Ogni forza politica ha delle posizioni che possono essere differenti ma non c'è una sostanziale divergenza: il Parlamento è quello che conta,abbiamo votato sempre nella stessa maniera, il centrodestra è coeso", ha detto.