Albanese spacca anche la sinistra

Albanese spacca anche la sinistra
9 lug 2025
Tajani, in Libia incomprensione tra diplomatici Ue

'Mi auguro si possa chiarire tutto in tempi rapidi'

C'è stato un misunderstanding tra il rappresentante diplomatico dell'UE e le autorità del territorio libico dove era atterrato l'aereo. Per quanto mi riguarda si tratta di un problema di incomprensione fra diplomatici dell'Ue perché era una missione organizzata dall'Ue non dall'Italia. Mi auguro si possa chiarire tutto nel tempo più rapido possibile". Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani a margine dell'assemblea Anbi.

