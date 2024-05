Tajani, governo impegnato a impedire nuovi casi Ariston

"Come governo siamo a fianco delle imprese: so che il presidente del Consiglio ha parlato anche direttamente con Merloni. Tutti i ministri competenti sulla vicenda si sono mobilitati". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al temine della riunione del Tavolo di lavoro per le imprese italiane in Russia. "Vogliamo mettere a disposizione di tutte le imprese che operano in Russia la massima tutela possibile da parte del governo. E' una questione non solo italiana, ma europea e internazionale. Vogliamo impedire che ci siano operazioni analoghe in futuro". "Stamane ho riunito un tavolo con le imprese italiane - ha detto Tajani - che operano in Russia in collegamento con la nostra ambasciata a Mosca e con le rappresentanze di altri Ministeri che sono interessati. Dobbiamo fare in modo che le nostre imprese che continuano legittimamente a lavorare in Russia possano essere protette in un momento difficile perché ci sono sanzioni da parte dell'Unione europea, quindi anche dell'Italia". "Le imprese italiane che lavorano in Russia devono essere tutelate - ha aggiunto - e deve essere sempre rispettato il diritto internazionale".