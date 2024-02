"Non è facile. Mi trovo come un giocatore della squadra di Maradona che deve giocare la finale della champions ma Maradona non c'è più. Per fare quello che faceva Maradona ho una sola possibilità, chiedere aiuto alla squadra e alla curva. La squadra siamo noi, la curva sono gli elettori, Maradona è Berlusconi". Lo ha detto il segretario di Fi Antonio Tajani al congresso del partito.