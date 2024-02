Tajani apre ministeriale G7 con minuto di silenzio per Navalny

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha appena aperto la riunione dei ministri del G7 a Monaco di Baviera chiedendo ai suoi colleghi un minuto si silenzio per onorare Alexei Navalny. "Per le sue idee e per la sua battaglia per la libertà e contro la corruzione in Russia Navalny di fatto è stato portato alla morte. La Russia deve fare chiarezza sulla sua morte e interrompere la repressione inaccettabile del dissenso politico", ha affermato Tajani.