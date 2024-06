Tajani annuncia, 140 milioni per infrastrutture in Ucraina

"Voglio annunciare un nuovo pacchetto da 140 milioni di euro per interventi sulle infrastrutture, ferrovie, salute, agricoltura e lo sminamento. E' l'ultima decisione del governo, e ci sono anche 45 milioni per la ricostruzione di Odessa, oggi firmeremo un memorandum per la cooperazione in questo ambito". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Berlino. "Per l'Italia è importante sostenere la ricostruzione della cattedrale" della città "che sentiamo italiana". "Prima di tutto sono d'accordo con Dmytro Kuleba quando dice che la prima strategia per la ricostruzione dell'Ucraina è proteggere le infrastrutture e gli edifici con la difesa aerea. Per questo voglio informarvi che l'Italia è pronta a inviare un nuovo pacchetto militare con Samp-T per la difesa aerea dell'Ucraina". "L'Italia è un Paese a economia reale e il settore privato italiano vuole investire in Ucraina. E la candidatura all'Ue aiuta l'Ucraina perché è un messaggio positivo per invitare il settore privato a investire nel Paese in molti settori" ha detto Tajani alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. "Il settore privato in Italia è molto attivo, non solo le grandi imprese ma quattro milioni di Pmi e vogliono essere presenti in Ucraina, è possibile lavorare per la crescita".