Taiwan, Von der Leyen contraria al cambio di status con forza

La pace e la stabilità sono importanti e, per questo, siamo contrari a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo nello Stretto di Taiwan con l'uso della forza. La Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha affermato in conferenza stampa che ogni questione deve essere risolta attraverso il dialogo. L'Unione europea è molto attenta alla situazione in Asia e preoccupata per le crescenti tensioni nello Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale. Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo, ha ribadito durante l'incontro con il Presidente cinese Xi Jinping che l'UE mantiene la sua posizione di riconoscimento della politica della 'Unica Cina'.