Taiwan, rilevati 21 aerei militari cinesi sull'isola

Taiwan ha rilevato 21 aerei militari cinesi intorno all'isola dalle 8:15 (le 2:15 in Italia), quando manca un mese all'insediamento del nuovo presidente, William Lai. Lo rende noto il ministro della Difesa. "Diciassette aerei (dei 21) hanno attraversato la linea mediana e la sua estensione, sono entrati nella nostra zona di sicurezza nord, centrale e sudoccidentale e si sono uniti alle navi del Pla (Esercito popolare di liberazione, ndr) per un pattugliamento congiunto", si legge in una nota. Le forze armate di Taiwan "stanno monitorando le attività e hanno dispiegato risorse adeguate per rispondere di conseguenza".