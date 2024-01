Taiwan, la linea rossa insormontabile tra Cina e USA

La questione di Taiwan è di fondamentale importanza per la Cina e rappresenta una linea rossa insormontabile nelle relazioni sino-americane. Questo è quanto afferma il ministero degli Esteri cinese in una nota, in cui si sottolinea che la dichiarazione del Dipartimento di Stato americano sulle elezioni nella regione cinese di Taiwan è stata duramente contestata. Tale dichiarazione è considerata una grave violazione del principio dell'Unica Cina e dei tre comunicati congiunti sino-americani. La Cina è fortemente insoddisfatta e contraria al segnale gravemente sbagliato inviato dagli Stati Uniti, e ha presentato severe rimostranze in merito.