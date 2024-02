Tagliato il sostegno dell'autovelox danneggiato a Spoleto

E' stata tagliata alla base la struttura di alluminio che sostiene l'autovelox danneggiato nella notte lungo la statale Flaminia in direzione Foligno-Spoleto all'altezza del bivio Eggi - Acquasparta - Santo Chiodo. Il fatto è accaduto alle ore 3.43, come riscontrato dalla polizia locale attraverso il servizio di alert collegato al sistema di alimentazione. La ricostruzione è stata fornita dal Comune. Sono ora in corso controlli per verificare se le telecamere presenti nell'area possano aver ripreso immagini utili per l'indagine. "Si tratta di un gesto vile che condanniamo con forza, perché siamo di fronte al danneggiamento di un dispositivo di prevenzione che serve a garantire la sicurezza stradale" ha sottolineato il sindaco di Spoleto Andrea Sisti. "Sono atti vandalici che vanno contro l'interesse della collettività - ha aggiunto - e che non devono essere emulati, perché rischiamo di assistere a danneggiamenti a beni pubblici di qualsiasi genere. È stato un caso che la struttura di alluminio non sia finita in mezzo alla carreggiata: diversamente avrebbe potuto causare danni ben più gravi". Anche il vicesindaco Stefano Lisci, che ha la delega alla vigilanza e sicurezza della città e del territorio ha voluto sottolineare la pericolosità dell'accaduto. "È un fatto che va stigmatizzato - ha sostenuto -, perché non è accettabile assistere a gesti di questo tipo. Sono atti che non possono essere sdoganati e considerati come goliardici. L'autovelox è stato posizionato in quell'area perché c'è un restringimento di carreggiata e la corsia di immissione dalla due corsie che, vista la pericolosità, richiede un'andatura moderata. Come già detto in altre occasioni il nostro interesse è esclusivamente quello di garantire la sicurezza degli automobilisti". La polizia locale ha intanto garantito che l'autovelox verrà ripristinato "nel più breve tempo possibile".