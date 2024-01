Sunak autorizza raid aerei contro Houti, Times

Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha dato il via libera a operazioni aeree britanniche contro le posizioni militari degli Houthi nello Yemen al fine di respingere gli attacchi dei ribelli, sostenuti dall'Iran, alle navi in transito nel Mar Rosso. Questa notizia è stata riportata dal Times. Secondo il quotidiano, il Regno Unito si unirà agli Stati Uniti e ad altri alleati per portare a termine questa missione nel breve termine. Gli attacchi condotti dagli Houthi hanno causato gravi interruzioni al commercio internazionale lungo questa rotta cruciale tra Europa e Asia. In risposta, il primo ministro ha convocato una riunione di emergenza del gabinetto questa sera per informare i ministri sull'impiego militare britannico. Tale incontro è stato preceduto da una riunione del comitato di emergenza "Cobra" del governo e del consiglio di sicurezza nazionale, durante la quale si è discusso della crisi. Il leader laburista, Keir Starmer, e il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, sono stati informati dell'intervento militare.